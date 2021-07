Simon (28) starter luftfartsskole i Tresfjord – se alle nyetableringene i Romsdal her

Næringsliv

– Vi ser at i Molde er det en økning i antall etableringer. Vi har inntrykk av er at det skjer mye i næringslivet for tiden, og det er mye på gang i regionen. Folk tar kontakt med ønske om å ha kontorplass i byen her, med mulighet for å ha arbeidsplasser andre plasser, forteller Britt Flo, daglig leder i Molde Næringsforum.