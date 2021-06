Etterlyser svar om lokalisering – dette sier Nav-sjefen

Næringsliv

Den nye handlingsplanen sier at offentlige arbeidsplasser, helse, samferdsel, myndighetskontakt, næringsliv, utdanning er blant sakene som blir viktige for ROR framover.Ett av punktene under dette er å arbeide for å opprettholde NAV Arbeid og Ytelse Molde i Molde. NAV ser skal samlokaliseres fra 2023, men det er ikke tatt noen beslutning om hvor.