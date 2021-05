Ber Statnett øke forbruksprognosen kraftig

Næringsliv

MOLDE: – Forventet forbruk vil ha betydning for hvilken løsning Statnett velger for utbygging av kraftnettet i regionen, sier daglig leder Britt Flo i Molde Næringsforum.

På oppdrag fra Molde Næringsforum har Multiconsult gjennomgått forbruksprognosene i behovsanalysen utført av Statnett i forbindelse med konseptvalgutredninga for Nordmøre og Romsdal, med søkelys på Romsdalshalvøya.

Statnett skal før sommeren beslutte løsning for kapasitet og forsyningssikkerhet for Nordmøre og Romsdal. Det vil si hvordan kraftnettet skal bygges ut,

Mulighet eller begrensning

– Valg av løsning er utrolig viktig, da den er avgjørende for om forsyningssituasjonen blir en mulighet eller en begrensende faktor for nærings- og samfunnsutviklinga i Nordmøre og Romsdal framover, sier Britt Flo.

Multiconsult viser i rapporten flere scenarioer. Molde Næringsforum ber Statnett øke framskrivingene for forventet strømforbruk i Molderegionen for høyt scenario med nesten 50 prosent, fra 750 MW til 1.100 MW, og middels scenario fra 460 MW til 520 MW.

– For vårt område er det ikke plass til nytt forbruk i nettet utover det som allerede er gitt tilsagn til å tilknyttes. Derfor er det svært viktig at Statnett snarest får på plass en ny løsning for forsyningssikkerheten til regionen både på kort og lang sikt, sier Britt Flo.

Multiconsult skriver i rapporten: "Næringslivet gir uttrykk for at det er svært utfordrende å planlegge eller realisere industrivekst og etablering uten tilstrekkelig strømforsyning - og at etablering i området blir mindre aktuelt av den grunn."– Svært iutfordrende

Multiconsult sine analyser har avdekt at det er forventninger om et større behov enn det framskrivninga til Statnett viser. Multiconsult mener en bør være enda mer optimistisk både når det gjelder mulige planer i høyt scenario og sannsynlighet for realisering for noen av planene, det vil si at handlingsrommet for framtidig næringsutvikling må økes. Dette gjelder spesifikt knyttet til datasentre, landbasert oppdrett og batteriproduksjon.

–På bakgrunn av dette har vi i møte og oversendelse, som nevnt bedt Statnett å vurdere å øke mulighetsrommet fra 750 MW med 350 MW til 1100 MW i høyt scenario og fra 460 MW til 520 MW i middels scenario, sier Britt Flo.

Vil ha linje til Fræna

Statnett hat pekt på Ørskog-Nyhana/Fræna og Isfjorden-Istad-Fræna som de mest aktuelle linjealternativene..

Hypotesen til Statnett er at alternativet fra Isfjorden med stopp på Istad, er deres foretrukne løsning.

– Ikke langsiktig

– En løsning som ikke innebærer 420 kV-linje helt fram til Fræna nå, vil ikke være en langsiktig god løsning for regionen. En trinnvis utbygging vil gi lavere kapasitet, og det vil være usikkerhet om og eventuelt når det kan bli 420 kV-framføring fra Istad til Fræna. Om Statnett velger alternativet fra Isfjorden, må de velge alternativet med framføring av 420 kv til Fræna nå. Alternativet fra Ørskog er det eneste som vil gi gassbehandlingsanlegget på Nyhamna sikker forsyning og er trolig det alternativet som raskest kan realiseres, sier Britt Flo i Molde Næringsforum.

Møtte Mørebenken

Sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum satte Molde Næringsforum saken på agendaen i møte med Mørebenken, og i henvendelsen til Statnett.

– Vi fikk kjapt svar fra Statnett, som opplyser at de også "har besluttet å ta med to 420 kV-konsepter fra nord i analyseområdet", sier Britt Flo.

De to alternativene fra nord er Trollheim – Kristiansund – Fræna og Snilldal – Tjeldbergodden – Kristiansund-Fræna.