Selger hytter til millioner av kroner: – Første gangen vi spurte kommunen om lov, fikk vi beskjed om at det ikke skulle være noe hyttefelt i Molde

Hyttene i Molde omsettes for mer enn i nabobyene Kristiansund og Ålesund. – Vi tror at det er mange som bor i leilighet som kjøper hytte, for å få litt boltreplass og et pusterom, sier to hytteutbyggere.