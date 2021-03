Derfor håper de smittetiltakene blir standard også etter pandemien

Næringsliv

Det er like over ett år siden at koronaviruset traff Norge for fullt, med alt av tiltak det har medført. Også meglerkontorene måtte innføre nye retningslinjer for visninger. Nå tror store deler av meglerbransjen i Molde at man står overfor en ny bransjestandard. Det sier blant andre daglig leder Frank Fylling i Notar.