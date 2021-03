Inngår samarbeid med milliardselskap – skal resultere i spesielt leilighetskompleks med tropisk klima, treningsrom og badstue

MOBO ser for seg å bygge helt spesielle leilighetskomplekser i Romsdal, på Nordmøre og Sunnmøre, etter å ha inngått et nytt samarbeid med et nordisk milliard-selskap.