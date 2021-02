Dahl om dystre fremtidsutsikter. Disse grepene mener han må tas i Molde

Næringsliv

I et møte med Molde Næringsforum informerte kommunen, ved ordfører Torgeir Dahl (H) og kommunalsjef Eirik Heggemsnes, byens næringsliv om hvordan man ser for seg framtidas Molde. Bakgrunnen er at nå blir kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune i 2021-2031 lagt ut på høring. Samtidig skal også planstrategi for Molde kommune for 2021-2024 ut på høring.