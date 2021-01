Slår sammen miljø i Molde og Fredrikstad – blir blant de største i Norden

Næringsliv

Frem til i dag har Norconsult hatt to grunnboringsmiljøer i Norge – en avdeling for grunnundersøkelser i Molde og en filial av svenske Fältgeoteknik AB i Fredrikstad. For å øke konkurransekraften i markedet, samler Norconsult sine to grunnboringsmiljøer i et nytt selskap. Det nye selskapet har fått navnet Norconsult Boreteknikk AS.