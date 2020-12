Solgt for over sju millioner kroner i Aukra – her er de dyreste boligsalgene i Romsdal

Dersom en sorterer tabellen i bunnen av denne artikkelen etter høgest salgspris, så ser man at det er funkishuset som nylig satte prisrekord i Molde, som også troner øverst i oversikten over de dyreste boligomsetningene i regionen vår. Selv om det er millioner av kroner mellom første og andreplassen i akkurat den oversikten, så er det likevel flere "dyre" boliger som har fått ny eier den siste tiden.

Langnesvegen 41 i Aukra kommune er i så måte et godt eksempel på akkurat det. Boligen ble nylig solgt for 7.250.000 kroner fra Dale Malo Prosjekt As til Monica Moan Tangen og Jan Kåre Tangen. Boligen lander på en klar andreplass i oversikten over de aller dyreste boligene i Molde-området. Eiendommen ligger riktig på fastlands-delen av kommunen, og er en del av et ganske nytt boligfelt i Julsundet med flere nye funkishus.

Dette arkitekttegnede funkishuset satte ny prisrekord i Molde I juli satte et funkishus i gartnerivegen prisrekord i Molde. Fire måneder senere ble rekorden slått av et funkishus i Bekkevollvegen.

Se hva naboen solgte huset for

Få med deg alle overdragelser i tabellen under. For å sortere etter pris trykker du enkelt på «beløp», og oversikten vil vise de dyreste omsetningene.