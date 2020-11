Molde forventer årlig Istad-utbytte på 12,7 millioner kroner

Næringsliv

MOLDE: Formannskapet skal behandle tilrådinga fra kommunedirektøren 1. desember. Forventninga er i samsvar med strategien kommunestyret har vedtatt for Molde kommunes eierskap i Istad AS. Kommunedirektøren tilrår at den samme forventninga videreføres for resten av økonomiplanperioden 2022–2024.