Pålagt å rydde tonnevis av avfall i tolv år: – Frykter at det offentlige må ta regninga etter konkursen

Fagleder Christian Dahl hos miljøavdelinga til Fylkesmannen opplever at Miljøservice Eide AS har fått mange muligheter til å ta ryddejobben på opptil 1000 tonn med søppel på eiendommen deres. Nå er det store spørsmålet hvem som må betale for ryddejobben etter at firmaet meldte oppbud.