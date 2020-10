Bjørn-Vegard har blitt ny sjef for gründer-firmaet, men er allerede på jakt etter en erstatter: – Vanskelig

Næringsliv

Føniks Næringshage er en innovasjonsbedrift av og for gründere. Det er i det minste slik aksjeselskapet fra Daugstad i Vestnes markedsfører seg selv. Nylig ble lakseoppdretteren Bjørn-Vegard Løvik pekt på som ny daglig leder for den lokale næringshagen, som skal være en kompetanseressurs for lokalt næringsliv i Vestnes-området.