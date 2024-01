Treng fleire: Janne Wie (til v.) , Kari Fanghol og Eli Vengen er frivillige som hjelper til med å organisere minnesamvær etter gravferder i Aukra kyrkje. – Mange er nok ikkje klar over at kyrja har frivillige. Dette er svært gjevande arbeid og vi håper fleire vil bli med, seier dei. Foto: Gunn E. Aarønes

– Sjelesorg i praksis

Då Frode Stenberg Eriksen sin far gikk bort, var det mykje som skulle ordnast. – At vi fikk hjelp av frivillige under minnesamværet etter gravferda gjorde at vi kunne vere tilstades og fokusere på det vi skulle, fortel han. – Innsatsen til dei frivillige er sjelesorg i praksis, meiner sokneprest i Aukra, Kristian Finn Risung.