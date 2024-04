– Jeg ble fort vant til det, sier Eva Gangstad og stryker forsiktig på sitt nybarberte hode. Foto: Bjørn Brunvoll

– At jeg mister håret, tar jeg med knusende ro

– For meg var det viktig at ikke ei fjær ble til ti høns, sier Eva Gangstad. Etter at hun fikk kreft har hun valgt å dele. Også øyeblikket da håret forsvant og mannen var frisør.