(ÅA:) – Han hadde flaks og er veldig heldig som fortsatt er i live, sier Jim Blyth fra England.

ÅA treffer Blyth og resten av reisefølget på Tindestua seint på kvelden, skjærtorsdag, etter at reisefølget har vært på toppturer rundt omkring i Romsdalen i to uker.

Veldig nær

Det var tirsdag 26. mars at skavlen på det populære utfartsstedet Kyrkjetaket, knakk. På dette tidspunktet var Blyth og resten av reisefølget også i skiløypa som går opp til Kyrkjetaket, og Blyth kan fortelle at en ung mann sto like ved skavlen da den knakk.

– Hadde han stått litt nærmere hadde han blitt med i fallet, forteller Blyth.

Den bereiste engelskmannen kan fortelle at han har vært på norgesbesøk hvert eneste år de siste 20 årene og han er i tillegg en erfaren skiløper og fjellguide.

– Det er vakkert i fjellet og en fantastisk opplevelse å være på tur, men man må være fokusert hele tiden, noen ganger er det små marginer det handler om før ulykken er ute, sier han.

Bortsett fra den dramtiske nestenulykken på Kyrkjetaket har reisefølget kun hatt positive opplevelser under oppholdet i Romsdalen. Her leder Jim Blyth reisefølget opp på ryggen mellom Galtåtinden og Loftskartinden. Foto: Espen Nordahl

For vante fjellfolk er også skavlen på Kyrkjetaket velkjent og det har flere ganger vært advart mot hva slags fare det innebærer å komme for nær.

I 2009 omkom en dansk mann etter å ha falt flere hundre meter ned fra Kyrkjetaket. På samme sted falt også en tindevegleder ned i 2004. Til tross for alvorlige skader, overlevde han likevel fallet. 30. april 2016 omkom også en svensk mann på grunn av flakskred under nedkjøring fra Steinberget, etter å ha vært på Kyrkjetaket.

Giorgos Rokas (t.v), Espen Nordahl, Dimitrios «Takis» Tsiouris og Jim Blyth, utenfor Grand Hotel på Åndalsnes, der de har bodd under oppholdet i Romsdalen. Foto: Espen Nordahl

En fantastisk opplevelse

Bortsett fra den dramatiske nestenulykken på Kyrkjetaket har Blyth og resten av reisefølget bare hatt positive opplevelser i Romsdalen de siste par ukene.

– Er det første gangen du besøker Romsdalen?

– Ja, det er første gangen vi tar turen hit.

Sammen med seg på turen har Blyth også med seg journalist i Våganavisa, Espen Nordahl. Blyth og Nordahl ble kjent for noen år tilbake og har siden dyrket sin felles interesse for ski- og fjellturer, sammen. I fjor var de på flere turer i Nordahls hjemlige trakter, Lofoten.

– Men vi er ikke bare på tur for å gå på ski eller å være i fjellet. Å reise gir oss også mulighet til mange andre opplevelser, påpeker Blyth.

Han nevner blant annet kultur, mat og det å treffe nye mennesker.

– Er dere fornøyde med oppholdet her i Romsdalen?

– Ja, veldig. Vi har bodd på Grand Hotel under oppholdet her og vi har fått en helt fantastisk service der. De har virkelig fått oss til å føle oss som hjemme, sier Blyth.

Reisefølget på tur opp Blånebba. Foto: Espen Nordahl

Ikke bare badestrender

Med seg i reisefølget denne gangen har Blyth og Nordahl også med seg to grekere, og for dem som tror at folk fra Hellas ikke har erfaring med å gå på ski, må tenke om igjen.

– Giorgios og Dimitrios har faktisk lang erfaring, forsikrer Nordahl.

Giorgios Rokas og Dimitrios «Takis» Tsiouris, kan fortelle at dette er langt fra første gangen de er på skitur, og at det også er fullt mulig å gå på ski i hjemlandet Hellas.

– 70 prosent av det greske fastlandet består faktisk av fjell, forteller Rokas.

«Takis» på vei ned fra Kyrkjetaket. Foto: Espen Nordahl

Han føyer til at han selv ved flere anledninger har vært på toppturer med ski på beina på formiddagen, mens han etterpå har tatt turen ned til kysten for å nyte strandlivet og en forfriskende dukkert i Middelhavet.

– Så her kan man ha både skiferie og badeferie på samme dag?

– Ja, det er fullt mulig, du burde komme og prøve, oppfordrer han.