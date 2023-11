Til tross for økonomiske nedgangstider, bruker vi fortsatt penger på skjønnhet.

Så langt i 2023 har kosmetikkbransjen økt omsetningen med 16 prosent i forhold til i fjor. Det viser tall fra NHO Service og Handel, melder TV2.

Merker knapt nedgang

Eksperter på økonomi og forbrukeratferd peker på at mange vil redusere forbruk av dyre smykker, klær og vesker i nedgangstider, men gjerne kjøpe rimeligere luksus, som kremer, sminke og parfyme. Fenomenet har fått navnet «leppestifteffekten», og har røtter tilbake til 30-tallet.

Luksus i form av skjønnhetsprodukter og velvære i strammere økonomiske tider forklares også med et behov for virkelighetsflukt. Dessuten sparer mange inn på de store kjøpene – som bil, reiser, oppussing og interiør – og dermed kan man i hvert fall unne seg litt ekstra.

Siren Søyland er kosmetisk sykepleier og driver Seilet Spa, som tilbyr ulike skjønnhets- og hudpleiebehandlinger, og nettbutikk. Hun er gjest i siste episode av podkasten Hør på henne, som er spilt inn live i Bjørnsonhuset i Molde.

Hør episoden her:

– Nå er det dyrtid og lommeboka er smalere. Merker du det på besøket?

– Vi merker ikke det. Jeg vet ikke hvorfor... men å gå på Seilet spa, det er ikke bare luksus. Kanskje inne i spa-delen, jo. Men vi gjør mange behandlinger som faktisk hjelper folk. Det tror jeg er viktig for mange, sier Søyland, som også tror at et besøk i spaet kan være en litt «svev-deg-vekk»-opplevelse.

Gjest i live-podkast: Siren Søyland på scena i Bjørnsonhuset. Foto: Bjørn Brunvoll

Sa opp trygg jobb – satset alt

I episoden forteller Siren om hvordan hun sa opp den trygge jobben som akuttsjukepleier ved sjukehuset i Molde – og satset sparepengene på å starte opp egen virksomhet.

Utviklingen og omsetningen har gått oppover siden, og i dag har Siren fire heltidsansatte, samt ekstrahjelper.

– Når du starter for deg selv, må du ha en egen drive, du må tro på det du gjør og være villig til å ofre mye. Jeg bodde på Seilet de første tre årene, jeg jobbet 12 timer, vasket, jeg ryddet, gjorde alt, du klarer ikke å drive i dag uten. Det er på godt og vondt; du ofrer litt og får litt, sier Siren, som avslører at hun gjerne vasker både toalett og sluk selv.

Siren forteller også om hvordan hun møtte mannen sin, om hvordan livet deres brått ble preget av alvorlig sjukdom – og hva hun som innflytter liker aller best ved Molde.