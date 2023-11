Det er tid for å dele ut julestjerner igjen. Romsdals Budstikke har en lang tradisjon for å dele ut julestjerner til hverdagshelter i tiden før jul. Hvert år ber vi leserne om å sende oss forslag på noen de mener fortjener en blomst – og responsen er alltid stor.

Noen av disse løfter vi opp og presenterer stort. Og det er ofte sterke, fine og nære historier.

En av historiene fra førjula i fjor var fra Midsund.

– Det er egentlig rart at det går an å si at noe har vært så fint, selv nå når hun er død, sier May Kristin Lervik Vikhagen når Romsdals Budstikke ringer henne et år etter at hun og faren ga julestjerna til heimesjukepleien i Midsund.

– Det har vært en helt utrolig reise. Heimesjukepleien og palliativt team har gått inn og ut av dørene og gjort alt de kan for at mamma ikke skulle ha smerter. Vi sitter igjen med en fantastisk følelse av takknemlighet. Og jeg som aldri har holdt en tale før, takket dem også i kirka under begravelsen, sier Vikhagen i dag.

Det var i november i fjor at hun og faren, Karle Lervik, sendte inn ønske om at en av RBs julestjerner skulle gå til heimesjukepleien i Midsund, med lege og palliativt (smertelindrende) team. For all den innsatsen de hadde gjort gjennom flere år, og fortsatt gjorde, for at moren Magnhild Lervik, skulle slippe å ha smerter. Da var også moren til stede. Det ble en god dag.

– Det er imponerende at et slikt team fins, når en alvorlig sjuk ønsker å være hjemme. Det er rørende og sterkt, sa May Kristin og Karle til Budstikka da.

Magnhilds helseplager startet med hjerneblødning for 23 år siden, fra da av ble hun avhengig av omfattende hjelp. Senere fikk hun også andre plager og store smerter. Magnhild var tydelig på at hun ikke ønsket å bo på sjukeheim. Og slik ble det også - til hun døde 2. november i år.

– Teamet rundt var med oss døgnet rundt, helt til det siste, sier datteren.

Fikk kameratene opp av sofaen

En annen som foreslo en kandidat til en av fjorårets julestjerner var Terje Aunan. Han foreslo Stig Hammerbäck, og skrev følgende som begrunnelse:

«Han har i 10 år greid å få 10 mannfolk på 50 pluss til å møtes til trasking/gåtur hver mandag kl. 19. Han er en fantastisk motivator som får oss opp av sofaen og ut.»

– Uten Stig hadde vi blitt sittende i sofaen, sa Terje Aunan til Budstikka. Så Stig fikk en av julestjernene.

Slik gjør du

Nå kan du foreslå kandidater til årets julestjerner. Vi deler ut fire store og 40 små i løpet av tida frem til jul. Kjenner du en hverdagshelt - eller noen som fortjener en ekstra klapp på skuldra eller en takk – tips oss.

Og gi oss en god begrunnelse på hvorfor du mener vedkommende bør få en av årets julestjerner, som for øvrig er fra Haukebø Hagesenter.

Fyll ut skjemaet nedenfor eller send en epost til redaksjon@r-b.no