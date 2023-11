Nylig var gründeren fra Tornes i Hustadvika med på å åpne den sjette Kirppis-butikken på City Syd i Trondheim.

– Vi er greit i rute til 25 butikker på fem år. Hvis vi åpner seks butikker i året, har vi nådd målet, sier Marte Drejer Haldorsen, som er gjest i Romsdals Budstikkes nye episode av podkasten Hør på henne.

Hør episoden her:

Til Molde neste år

I episoden forteller hun at Kirppis – et butikkonsept basert på gjenbruk som hun har startet sammen med mannen Øyvind og venneparet Ingrid og Karl Erik Sørdal – etter planen kommer til Molde i 2024.

Hun røper også hva som er status for Kirppis-butikk i Molde.

Videre forteller hun at de får mange henvendelser fra folk som vil starte Kirppis-butikk selv.

– I det siste har det også vært mange eiendomsaktører som tar kontakt, med ledige lokaler. Men vi må ha nok ressurser til å gjennomføre prosessen. Og vi har noen kriterier, for at det skal funke, forteller Marte, som synes det er både veldig gøy og overveldende at Kirppis har lykkes godt og «funnet formen».

Flasket opp på miljø og gjenbruk

Marte, som er mamma til fire barn under 10 år, forteller også om hvordan hun og mannen får familien og businessen til å gå opp – og hva som er bakgrunnen for hennes sterke engasjement for miljø og gjenbruk.

Hun snakker også om den trygge oppveksten på bygda og om hva troen på Gud betyr i livet hennes i dag.

Dessuten forteller hun den sterke historien om sin mamma, som fikk Alzheimer som 49-åring; og om hvordan sjukdommen preget livet til alle rundt fram til hun døde, og i ettertid.

– Hva er den viktigste arven etter moren din?

– Det jeg strekker meg mot, er å se folk for den de er, at de har verdi uansett, og ikke å være dømmende. Hun ble kjent med folk på bussen, smilte til folk, hun så de ingen andre så. Det er fint å ha med seg som forbilde, sier Marte.