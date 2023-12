– Man kjenner på at man blir eldre og mer familiekjær, og at man går glipp av mye med de nærmeste. Vi har hatt seks år i utlandet, han har hatt sju, det var på tide, sier Malene Pedersen om hvorfor hun og samboer og MFK-kjæreste Fredrik Gulbrandsen flyttet til Molde - hennes hjemby – i høst.

Seks år i utlandet

Det er i podkasten Hør på henne at Malene snakker om livet med fotballkjæresten, og hva hun tenker om begrepet fotballfrue.

Hør episoden her:

– Fotballfrue – nei, det er vel en bås voksne vil putte deg i, men jeg tar det med humor og et smil. Men jeg identifiserer meg ikke som fotballfrue, nei, eller dama til Fredrik. Jeg er Malene, sier 27-åringen, som har bygd seg opp en karriere som influenser og nå også jobber deltid som innholdsprodusent hos Tibe.

Kjærestens liv som proffspiller har uten tvil preget livet til Malene, som har bodd i utlandet - Salzburg, New York og Tyrkia – sammen med ham i seks år.

I episoden forteller hun mer om hvordan fotballivet har preget tilværelsen.

Vil bruke stemmen

Hun snakker også om at de to siste årene har vært tøffe på grunn av egne helseutfordringer. Malene er opptatt av kvinnehelse, og på sosiale medier har hun vært åpen om egen diagnose, PCOS (polycystisk ovariesyndrom).

Dette er polycystisk ovariesyndrom Vis mer ↓ PCOS er den vanligste hormonforstyrrelsen hos kvinner. Tilstanden rammer 10 til 15 prosent av alle kvinner. Noen har milde, lette symptomer, mens andre har uttalte plager. Kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer (cyster) på eggstokkene og sjeldne og/eller uregelmessige menstruasjoner. Kilde: NHI

Den gjør at hormonene, som påvirker det meste i kroppen, fra hud og hår til eggløsning og menstruasjon – og dermed muligheten til å få barn – er i ubalanse.

Marlene forteller hvilke grep hun har tatt for å bli bedre, men at PSOS-en fortsatt preger henne.

En traumatisk sjukehusopplevelse gjør at hun er litt ekstra redd. Men hun har også lært enormt mye, og blitt en sterkere kvinne.

– Hva er ditt viktigste budskap?

– At man må ta sin egen kropp på alvor, og ikke vær redd for å prate om ting. Selv om det kan være skummelt; prat om det, og informere andre kvinner, for det er mange som ikke vet. Bruk stemmen. Og trenger du noen å prate med, så gjør det. Husk at ingen kjenner kroppen din like godt som du selv, man må være streng og stå på sitt, i møtet med helsepersonell, sier hun.