Men selv om Molde helse- og mestringsarena har offisiell åpning i april i år, har det vært i drift siden august i fjor. Da flyttet de inn i helt nye lokaler på Bergmo.

Her finner du i dag:

Hjelpemiddeltjenesten

Frivilligkoordinator forebyggende helse

Flere andre tjenester er også innom for ulike arbeidsoppgaver: ergoterapeuter, fysioterapeuter, representanter fra NAV Hjelpemiddelsentral, spesialpedagog, fagkoordinator helse- og mestringsteknologi, leverandører .

– Vi har samlet tjenester som jobber med tilrettelegging, hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi. Man kan låne og returnere hjelpemidler samt få råd og veiledning. I tillegg fungerer Molde helse- og mestringsarena som en arena for kompetanseheving og samhandling. Dette åpner opp for økt samarbeid på tvers av ulike aktører som kommunens tjenester, NAV Hjelpemiddelsentral, leverandører, akademia og lag og frivillige organisasjoner, heter det i pressemeldingen fra Hege Synnøve Anmarkrud, prosjektleder og ergoterapeut og Tove Martinsen, enhetsleder for helsetjenester i Molde kommune.

Et bilde fra lageret. Foto: Molde kommune

Program offisiell åpning:

Velkommen v/ enhetsleder Tove Martinsen

Salutt og offisiell åpning v/ ordfører Trygve Grydeland

Kulturelt innslag: Koret ved Bergmo dagsenter

«Rød tråd – fra hjelpemiddellager til Molde helse- og mestringsarena» v/ kommunalsjef Tanja Thalèn

Historisk blikk på tjenesten v/ fagleder i helse og omsorg Siri Haukaas og enhetsleder Tove Martinsen

«Fra butikk til moderne hjelpemiddellager og nye arbeidsplasser» v/ Tor Egil Heimstad, Molde eiendom

«Fra Lindesnes til Nordkapp- suksesshistorie om egenmestring» v/ avdelingsleder Rita Ræstadholm, Bergmo dagsenter

«Påkobla – digitalt logistikksystem med pondus» ved Jan Inge Tangen

Kunstnerisk innslag: Sanna forteller om tegningene sine på Molde helse- og mestringsarena

«Velferdsteknologi - bedre læring og kommunikasjon for barn» ved ergoterapeutene Solveig Ørjesvik og Charlotte Hammerø

«Frivilighetens rolle i helse og mestring» v/ frivillighetskoordinator Guro Grønningseter

«Framtiden med aktivitet i arenaen» v/ avdelingsleder fysio-, ergo- og hjelpemiddeltjenesten Mark Cantada

Program åpent hus:

Velkommen med prosjektleder og ergoterapeut Hege Anmarkrud

Aktiviteter, møter med fagpersoner og utstillere.

Et lite utvalg av de som stiller:

Frivillig arbeid forebyggende helse v/ Guro Grønningsæter

Fallforebyggende aktivitet / trening med fysioterapeut

Forebyggende hjemmebesøk v/ Mari Husan

Stasjoner med hjelpemidler

Helseinnovasjonssenteret

"Bra Mat" ved Frisklivssentralen