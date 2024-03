For mange er Siv Sundgot kjent som kioskdronningen på bussholdeplassen, der hun driver Narvesen sammen med ektemannen Ole Bjørn Sundgot.

– Det er Petter Rudi sin feil at vi møttes ute på byen, for det var han som ville jeg skulle hilse på Ole Bjørn. Jeg visste hvem han var, men tenkte ikke så mye over at han var fotballspiller. Nå har vi vært gift i 24 år, forteller Siv i en ny episode av Hør på henne.

Hør episoden her:

Men fotball preget livet hennes før dette møtet også; Siv har nemlig vært både seriemester og kretsmester som 15-åring, med Ole Bjørn Kavli som trener.

Nå er Siv både fotballfrue og fotballmamma; sønnen Ole Sebastian Sundgot spiller for tida for Brattvåg.

Men hun vil alltid ha et barn for lite; i 2018 mistet hun brått sin eldste sønn Simen. Under et år seinere døde moren hennes. Fra før har hun også opplevd mange tap og mye sorg i livet.

– Det går opp og ned med sorgen etter Simen. Noen dager er tunge, jeg sliter med smerter i kroppen, utløst av traumer. Enkelte dager er pyton. Andre er fine. Han er med meg hver dag, forteller hun, som har klart å reise seg igjen.

– Jeg ønsker å være åpen, kanskje kan det hjelpe andre som har det tøft. Det er viktig at vi tør å snakke om det, sier hun.