På en ørliten spasertur gjennom Storgata mandag formiddag, var det vanskelig å ikke legge merke til at ei av sidegatene til Moldes paradegate var stengt. Ved rådhusplassen står det nemlig et stort skilt som informerer om at Tårngata, som ligger mellom rådhusplassen og Aandahls, er stengt.

Årsaken er at det skal byttes glassfasade på taket til Molde kommunale pensjonskasse.

– I den forbindelse vil det stå ei lift på fortauet og delvis ut i Tårngata. På grunn av litt usikkerhet rundt hvilke vinduer som skulle byttes ut, er arbeidet blitt litt forsinket. Det står at vegen skal være stengt til 1. desember, men i slike sammenhenger søkes det ofte om litt lenger stengning, slik at man har litt slingringsmonn hvis det skulle skje noe, sier Karl-Håkon Farstad Eriksen, rådgiver veg hos Molde bydrift.