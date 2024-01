(Smp:) Politiet melder om en trafikkulykke på E39, Sulavegen i Sula.

En personbil og en trailer har kollidert, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

– En person er kritisk skadd, forteller politiet klokka 14.30.

Dødsulykke

Innsatsleder Per Ivar Hovden i politiet bekrefter til Sunnmørspostens reporter på stedet at en person har omkommet i ulykka, like før klokka 15.30.

Vegen vil bli stengt en god stund, forteller operasjonsleder i politiet, Sindre Molnes til Sunnmørsposten.

– Det var to kjøretøy involvert i ulykken, en personbil og en lastebil. Det er personen i bilen som har omkommet, forteller Molnes.

Politiet fikk melding om ulykka klokka 14.05.

Det har dannet seg lang kø på begge sider av ulykka, melder tipsere.

Vegtrafikksentralen melder at E39 er stengt og at man må forvente kø.

– De jobber nå med å diskutere omdirigering av fergetrafikken. De har ikke fått det klart enda, og folk sitter i beredskapsmøte nå. Vegen blir nok stengt ei god stund til. Jeg vet ikke når avgjørelsen faller rundt omdirigering av trafikken, sier trafikkoperatør Hans Petter Riddervold Hårsvær i Statens vegvesen.

Det var Sunnmørsposten som først hadde denne saken.

Foto: Smp-tipser