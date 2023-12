30. august 2023 publiserte Romsdals Budstikke en artikkel etter et seminar i regi av Møreaksen samme dag, hvor pressen var invitert.

Vår artikkel var vinklet på en kommentar om Møreaksens betydning for Molde lufthavn. Styreleder i Kjerringsundet AS, Per Arne Rindarøy, reagerer på Romsdals Budstikkes vinkling av saken, og mener at dette burde blitt oppklart før publisering. Saken er basert på uttalelser Rindarøy ga i møtet med representanter fra pressen. I ingressen til saken er disse sitatene sammenfattet til at Rindarøy mener det ikke er noe problem om flyplassen i Molde legges ned som følge av Møreaksen. Dette er ikke Rindarøys mening. Romsdals Budstikke beklager derfor denne formuleringen, og har tatt den ut av saken som ligger i arkivet. Romsdals Budstikke beklager også at Rindarøy ikke ble kontaktet på nytt før artikkelen ble publisert.

Vi er lei oss for at saken medførte unødvendig belastning og mye ekstraarbeid for Rindarøy.

I en post på Facebook etter publiseringen stilte Romsdals Budstikke spørsmålet: Vil du ha flyplass eller Møreaksen, sammen med en lenke av den aktuelle saken. Ettersom dette ikke var styreleder Rindarøys mening, blir premisset for denne posten, og dette spørsmålet feil.