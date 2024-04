Passasjerer venter i avgangshallen på Årø torsdag formiddag. Foto: BJØRN BRUNVOLL

Flytrafikken til og fra Årø og andre flyplasser er nå i gang igjen etter feilen som stengte luftrommet over hele Sør-Norge torsdag morgen.

Fra Årø lettet et Norwegian-fly i 10.30-tida, nesten fire timer forsinket.

Dette var i 10-tida i ferd med å fylles opp med passasjerer.

– Kapteinen har gitt beskjed om avgang klokka 10.30, fortalte en av passasjerene om bord til Rbnett.

Dette flyet landet i Molde alt onsdag kveld og skulle gått fra Årø klokka 06.45. Også mange passasjerer i det innstilte flyet klokka 09.45 har fått plass på denne avgangen.

Håndballjentan på Gardermoen

På Oslo lufthavn ventet også mange passasjerer på å komme seg til Molde. Forsinkelsene rammet blant annet Molde Elite som i går kveld spilte sluttspillkamp i Larvik.

De skulle reist klokka 08.20, med flyet som ble forsinket fra Molde. Nå har de fått avgang fra Gardermoen klokka 13.40, forteller de til Rbnett.

Feilen rettet

Feilen som førte til at luftrommet i Sør-Norge ble stengt, er rettet. Gradvis åpnes det for normal trafikk, men det blir forsinkelser, opplyser Avinor.

– Årsaken var en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral. Grunnet hendelsen vil det dessverre bli forsinkelser utover dagen, opplyser Avinor klokken 9.35.

De ber reisende forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap.

Litt før klokken 9 ble det åpnet for langdistansefly.

Flytrafikken i Sør-Norge åpner for noe trafikk, opplyser Avinor til NTB klokka 08.40.

– Vi får beskjed om at det blir noe åpnet i restriksjonene, og at noen fly får lande nå. Det betyr at de har fått kontroll over luftrommet, men at det fremdeles vil være strenge restriksjoner, sier kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor til NTB ved 8.40-tiden.

– Vi har ikke fått bekreftet at feilen er rettet opp og at det er 100 prosent i orden, men vi kan åpne for noe flytrafikk, sier hun.

Luftrommet over hele Sør-Norge ble stengt torsdag morgen som følge av en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral, melder Avinor.

Til TV 2 opplyser Norwegian at luftrommet foreløpig er stengt til klokka 11.

– Vi har fått beskjed om at luftrommet vil være stengt i alle fall til 11. Det betyr at vi vil måtte innstille en del flyginger, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari til TV 2.

– Teamet vårt er i gang med å informere kundene våre som får beskjed av oss på tekstmelding. Hvis det er kansellerte fly, så kan kundene enten avbestille og få igjen pengene, eller de kan booke en ny flight.

Innstilte fly til og fra Årø

Fra Molde lufthavn rakk Widerøe-flyet til Bergen å lette klokka 06.40.

Et Norwegian-fly til Oslo klokka 06.45 kunne ikke ta av, og passasjerene skal ha fått beskjed om å gå inn i avgangshallen igjen. Dette flyet fikk først ny tid klokka 08.44, noe som seinere er endret til 10.44, viser Avinors oversikt. De neste avgangene utover formiddagen skulle være med Widerøe til Bergen klokka 08.55 og med Norwegian til Oslo klokka 09.45. Begge disse er nå innstilt.

Planlagte ankomster på Årø torsdag formiddag var fra Bergen klokka 08.30 og fra Oslo klokka 09.20, men begge disse står nå som innstilt. Widerøes fly til Bergen klokka 12.20 skal nå gå klokka 13.25 dersom trafikken gjenopptas.

Widerøe fra Bergen klokka 11.55 var neste planlagte ankomst, dette har nå fått 13.03 som ny tid.

– Gjør som normalt

Ved Oslo lufthavn lettet det siste flyet klokka 6.

– Det forventes vesentlige forsinkelser. Varighet er for øyeblikket ukjent. Vi oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette medfører. Dette er all informasjon vi har for øyeblikket. Vi kommer tilbake med mer informasjon. skriver Avinor i en pressemelding.

Avinor bekrefter overfor NTB at feilen skjedde litt før klokka 06.30.

– Nå er luftrommet stengt i hele Sør-Norge på grunn av utfordringer på Røyken. Foreløpig er luftrommet stengt. Vi gjør det vi kan for å finne feilen og få trafikken i gang igjen. Det er for tidlig å si når det vil skje, sier kommunikasjonssjef Kristine Framholt i Avinor til NTB.

Hun ber passasjerene reise til flyplassene som vanlig.

– Gjør som normalt dersom man ikke får annen beskjed fra flyselskapet sitt, sier Framholt.

Ålesund-fly landet på Værnes

Det var flere fly i luftrommet i Sør-Norge da nyheten kom fra Avinor, blant annet et Widerøe-fly fra Ålesund til Trondheim. Dette har nå landet.

– Disse flyene får trolig lande, sier operativ sjef Øystein Skaar ved Bergen lufthavn Flesland til Bergensavisen.

– Selv om luftrommet er stengt, vil disse trolig få lande som normalt, sier Skaar.

– Og så vil det ikke ta av flere fly før situasjonen er avklart, sier han.

Avinor har ansvaret for 43 statlig eide lufthavner samt flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.

– Ikke datainnbrudd

Det er foreløpig ukjent hva som er årsaken til at luftrommet i Sør-Norge er stengt torsdag morgen. Men det skyldes ikke datainnbrudd, ifølge Avinor.

– Det kan jeg avkrefte at det er. Det er to systemer som ikke snakker sammen som de skal, sier pressevakt Helene Wattanapradit Jensen i Avinor til NRK.

Dette Norwegian-flyet skulle ta av fra Årø til Gardermoen klokka 06.45 torsdag. Foto: Bjørn Brunvoll

Runa Heimsjø Sand (lengst vekk), Mathilde Rømer og Sherin Obaidli venter på Gardermoen. Foto: privat