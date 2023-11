Hun har vært åpen i intervjuer i flere medier, både lokalt og nasjonalt, om hvordan hun ble pleietrengende av long covid, etter å ha vært koronasjuk i februar i fjor.

Livredd for smitte

Fortsatt preger ettervirkningene livet til Ingrid Kruse Fevåg, som for tida er på behandling – sitt andre opphold – på Muritunet.

– Det er snakk om energiøkonomisering. Jeg kan ikke leke power woman. Jeg tar tida til hjelp. Jeg har et godt forhold til Nav. Jeg skal opp og fram, sier Ingrid.

Hun forteller at hun er livredd for å bli smittet igjen. Samtidig må hun leve.

– Jeg har vært i det mørke rommet, dit skal jeg aldri igjen. Mister jeg håpet, da har jeg tapt, sier Ingrid.

Episoden kan du høre her:

Nysgjerrig på eget opphav

I 1980 ble fem måneder gamle Ingrid adoptert fra et barnehjem i Nagpur i India, og hentet på Fornebu av sine foreldre på Averøya.

Hun vet ingenting om sitt biologiske opphav.

– Det kan være frustrerende å ikke vite om egen helsebakgrunn. Når jeg får spørsmål om familie og bakgrunn, hender det jeg svarer, litt flåsete, at jeg vet like lite som du. Det har vært både positivt og negativt. Det er ikke alt man trenger å vite. Men med tanke på long covid... det kan jo være det genetiske, sier Ingrid.

Hun forteller at hun aldri har hatt behov for å lete etter sine røtter i India — før nå, i kjølvannet av avsløringene om ulovlige adopsjoner, en skandale som påvirker både adopterte og adoptivforeldre.

– Jeg har alltid vært den som ikke har hatt interesse. Jeg kom hit og ferdig med det. Men det har gjort at jeg har blitt utrolig nysgjerrig, sier Ingrid, som deltok på et arrangement i Storyville mandag kveld i regi av Romantisert Innvandring. Der ble det vist to episoder av NRK-dokumentaren «Gitt bort», der Christian Strand utforsker egen adopsjonshistorie.

Nå har Ingrid tatt en DNA-test. Nylig fikk hun svaret. Hva hun fikk vite, og hva hun vil gjøre videre, forteller hun om i episoden.