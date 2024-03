På X melder de at de har rykket ut etter at en mann kastet gjenstander ut i vegbanen.

«Mannen var hissig ved politiet ankomst. Han truet patruljen med et skrujern og kastet gjenstander mot politiet.»

Ingen er skadd i hendelsen, melder politiet, som understreker at truslene var rettet mot politiet og at det ikke skal være fare for andre personer.

I ei oppdatering skriver politiet rett før klokka 12 at de har tatt kontroll på vedkommende. Ingen skal være skadd i episoden.