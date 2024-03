– Selv om vi i år opplever nedgang i søkertall er det gledelig at det fortsatt er mange som har lyst til å bli politi. Det er flere forhold som påvirker søkerinteresse, men det har vært mye debatt og urolighet rundt jobbutsikter for nyutdannet politi. Vi har forståelse for at dette kan ha påvirket søkertallene, sier Thea Kvaal Dunker, som er fungerende leder av seksjon for opptak og rekruttering ved høgskolen.