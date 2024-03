Julian Montague (23) er fortsatt savnet i Ålesund.

Siste sikre observasjon er fredag 23. februar klokka 21.40, hvor han blir fanget opp av et overvåkingskamera ved Sundebygget på NTNU i byen.

Deretter vet politiet at nøkkelbrikken til Julian blir brukt på hans bopel i Bøgata.

Dette gir en sterk indikasjon på at han låste seg inn i leiligheten sin kort tid etter observasjonen ved Sundebygget.

Så forsvinner alle spor.

Et overvåkingskamera ved Sundebygget viser Julian Montague klokka 21.40. Deretter er det mye som tyder på at han gikk tilbake til leiligheten sin i Bøgata i Ålesund. Foto: GOOGLE MAPS

Fullt trøkk på videomateriale

Etterforskningsleder Arne Lid Skodje sier at de jobber for fullt med saka.

Politiet har hentet inn store mengder videomateriale som de når går gjennom.

– Vi prøver å undersøke om det finnes flere observasjoner. I utgangspunktet hadde vi størst fokus på nærområdet ved Høgskolen, NMK, Fagerlia, men fordi vi rett og slett ikke vet hvilken vei han har tatt, har vi utvidet til å hente inn videomateriale fra Moa, flere lokasjoner i Ålesund sentrum, havnevesenet, storsenteret og så videre. Dette er et nitidig arbeid å gå gjennom med flere kamera og et tidsrom på mange dager, forklarer Skodje.

Politiet vil at folk skal gå gjennom kamera for å se om de kan ha fanget opp observasjoner av Julian. Foto: Privat/politiet

Flest blir funnet i nærområdet

Politiet jobber ut ifra kjent metodikk rundt internasjonal forskning, som baserer seg på et statistikkgrunnlag i flere tusen forsvinningssaker.

Alt ifra hvilken kategori man plasserer savnede i, bekrefter Skodje at de fleste blir funnet nært stedet hvor de sist ble observert.

Etterforskningslederen sier de er fast bestemt på å finne Julian, men ettersom tiden går minsker sannsynligheten for å finne han i live. Et alternativ er at man ønsker å unndra seg oppmerksomhet.

– Så er det alltid noen som blir funnet langt unna. Vår sterkeste hypotese er at han ikke har reist langt, men vi holder fortsatt mulighetene åpne for det. Hvis man eksempelvis tar ut mindre pengebeløp over tid og har planlagt å bli lenge borte, så er dette en mulighet, påpeker etterforskningslederen.

Lommeboken og mobilen til 23-åringen ble funnet i leiligheten i Bøgata. Politiet har ikke indikasjoner på større enkeltuttak med kontanter. Men hvis han har tatt ut penger over tid blir dette vanskeligere å avdekke.

Ønsker tips og at folk går gjennom video

Det kan være folk i Ålesund som har videoopptak i bilene sine, på ringeklokker eller ved huset. Skodje sier at politiet er svært interessert i observasjoner over tid og andre tips.

– Personer som bor i området Fagerlia til Kolvikbakken har kanskje «dashbord-kamera» i bilen, video på ringeklokka og så videre. Det kan være lurt å se gjennom disse for å se om man har fanget opp en passering fra Julian forrige helg, sier Skodje.