Erstatningene etter sykkeltyverier økte fra 155 til 166 millioner kroner i 2023.

Antallet sykler meldt stjålet økte også med ti prosent fra 14.862 sykler i 2022 til 16.298 sykler i 2023. Det viser tall fra Finans Norge.

– Det går i helt feil retning og nå som påsken er over starter sykkelsesongen for fullt. Vi pleier å si at lørdagen etter påske kjøper alle ny sykkel eller henter den fram fra boden, Det betyr høysesong for sykkeltyveri, sier produktsjef i Frende Forsikring, Øystein Øren i en pressemelding.

Hos Frende Forsikring ser de at sykkeltyvene er klart mest aktive i april og mai. Øren anbefaler folk å merke sykkelen sin tydelig, for å unngå tyveri. I tillegg bør man investere i en forsikringsgodkjent sykkellås.

– Invester i en skikkelig og solid lås nå, før du tar fram sykkelen for sesongen. Og sørg for at sykkelen din blir registrert i sykkelregisteret, sier Øren.