– Da vi sto der i januar og ikke fikk forlenget kontrakten, da raknet det litt, jeg følte at bakken forsvant litt under meg. Det betydde mer for meg enn man tror at det gjør, det ble veldig personlig. Jeg er en person som tenker veldig positivt, at ting ordner seg, men da begynte jeg å få litt krisetanker, og tenkte bare oi, er dette slutten, skal vi gi oss, hva med kundene og alt vi har skapt?

Det er i en ny episode av Hør på henne at Karina Holtvedt Andersen, som startet frisørsalongen Reir i 2019 sammen med Lina Skiri Østigård, forteller hva som skjedde da de ikke fikk forlenget kontrakten i Outzen-strøket.

Hør episoden her:

– Vi skulle signere på et annet lokale. Så dukket to «engler» opp, forteller hun.

Hun snakker også hvordan endring kan bli til noe positivt, hvor mye arbeid som ligger bak i å bygge opp en frisørsalong - særlig når man jobber hundre prosent som frisør i tillegg - og hvordan hun og Lina utgjør en uslåelig kombinasjon, både på og utenfor jobben.

Videre forteller hun hva som er drivkraften i yrket hennes, hva som brakte henne fra Ålesund til Molde og hvordan hun møtte mannen sin, som hun i dag har tre barn med.