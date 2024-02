HRS Sør-Norge melder på X onsdag kveld at de har mottatt nødmelding fra et helikopter vest for Bergen.

HRS opplyser at de per nå ikke har kontakt med helikopteret.

Redningshelikopter fra Sola er i området og søker.

HRS varsler at de bemanner opp i forbindelse med aksjonen.

Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) bekrefter at et kystvaktskip er med i letingen etter et savnet helikopter utenfor Bergen.

Det er kystvaktskipet KV Sortland som deltar i letingen, bekrefter Jonny Karlsen ved FOH overfor NTB.

VG skriver at helikopteret tilhører det norsk helikopterselskap Bristow Norge, som transporterer mannskap fra fastlandet i Norge til oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Hovedredningssentralen har et SAR Queen- helikopter i området. De har observert personell i sjøen og har startet heising.

Haukeland universitetssjukehus har satt gul beredskap som følge av utviklingen i saken.

Politiet mottok klokken 20.11 melding om en formentlig helikopterstyrt i sjø, vest for Sotra, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

HRS opplyser på X kl. 2105 at fem personer er heist opp og flys nå til Haukeland av SAR Queen fra Sola. Skadeomfang er ukjent. HRS skriver at det etter deres kunnskap var seks personer i helikopteret, og siste person forventes heist opp av redningshelikopter fra Florø i løpet av kort tid.