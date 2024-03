– Denne fredagskvelden blir det litt ekstra - med turneringer både i basket, futsal, Fifa, bordtennis og sjakk, sier Greg Knudson, leder i Molde Basketballklubb og primus motor for Åpen hall i Molde. Han håper på opp mot 150 ungdommer på arrangementet.

Åpen hall er rett og slett hva det høres ut som. En hall der ungdom i Molde møter åpne dører fredagskveldene fra klokka 19–22. Det hele ble startet for rundt et år siden.

– Det har vært veldig populært, og jeg mener det er positivt for byen. Vi åpner hallen i Idrettens hus på fredagskveldene for ungdom. I snitt har vi hatt 40–50 ungdommer der på fredagene, sier Knudson.

Slik reklamerer Molde basket for Åpen hall og superfredag.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Fordi vi mener at ungdom må ha et sted å være i stedet for å være for eksempel nede i sentrum. De kan komme hit fordi det er artig, møte venner og få venner, sier Knudson. Det er alltid voksne tilstede på arrangementet - stort sett foreldre fra Molde Basketballklubb.

– For meg er det viktig at alle har et sted å være. Et sted der alle er velkommen, sier Knudson.