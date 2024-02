– Når det gjelder allierte soldaters jurisdiksjon på tjeneste her til lands, så reguleres dette av Status of Forces Agreement (SOFA), som betyr at Nato-nasjonen som sender soldater, og Norge, har rett til å utøve jurisdiksjon. Unntaket er når handlingen utelukkende omhandler senderstatens personell eller materiell eller skjer under tjenesteplikter, hvor da Norge har førsterett til å utøve jurisdiksjon, skriver kommandersersjant Hanne Olafsen ved FOH i en epost til NTB.

Hun opplyser videre at det er uvanlig at utenlandske soldater kommer i slagsmål i Norge.

– Men norske og utenlandske soldater gjenspeiler til en viss grad samfunnet og verden for øvrig, slik at det skjer dessverre fra tid til annen. Siden det er en pågående etterforskning, så blir det ikke riktig å kommentere noe ytterligere på nåværende tidspunkt, sier Olafsen.

Natt til søndag ble fire belgiske soldater ble pågrepet etter en slåsskamp i Åndalsnes.

De fire soldatene er siktet for kroppsskade, opplyste Møre- og Romsdal politidistrikt søndag ettermiddag.

En person ble sendt til sykehuset i Molde med skader etter voldshendelsen. Ifølge politiet har i alt fire personer status som fornærmet. De belgiske soldatene er løslatt fra varetekt.