Reiseliv

Måndag ettermiddag blei eit nytt tilbod for besøkande til Misund lansert; nemleg ny lyd-guide, som gir besøkande kunnskap om ei rekke severdigheter. Dette etter same modell som guidar for punkt i Molde, Nesset og fleire stader i Øyriket i Møre og Romsdal.