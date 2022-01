Tyrili-sjefen tror Molde blir mer attraktivt med flere rus-fagmiljø

Nyheter

Anders Dalsaune Jansen leder Tyrilistiftelsen som 1. juli åpner langtids døgnbehandling for rusavhengige i det tidligere sjukehotellet i Molde. Tidligere leder ved Molde behandlingssenter, Siv Kvamme, skriver i et leserinnlegg at Tyrili er viktig alternativ i rusbehandlinga i Norge, men frykter at lokalisering i lille Molde vil svekke eksisterende rusbehandling.