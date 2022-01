Nyheter

Regionsjef Jan Ove Halsøy var en av dem som sto bak konvoien av kjøretøy som protesterte mot at E136 skyves ut i tid. 11. april i fjor kjørte hundrevis av biler i kolonne fra Åndalsnes til Bjorli for å vise at de ikke godtar dagens vegstandard. Langs vegen sto en mengde mennesker med flagg, plakater og heiarop.