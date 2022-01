Siste dag med hjemmeskole: – Jeg tror folk gleder seg veldig

Nyheter

– På videregående skoler opphever vi rødt nivå og anbefaler grønt, men også her må kommunene gjøre en lokal vurdering.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på regjeringens korona-pressekonferansen torsdag.

Molde videregående er en av skolene som følger regjeringens anbefaling, og vil fra og med mandag gå over til grønt nivå. Det er elevrådsleder ved skolen, Frida Nilsen, svært fornøyd med.

– Det ble en positiv overraskelse. De fleste jeg snakket med av elevene var forberedt på at det ble gult nivå. Det å gå fra rødt til grønt ble jo på en måte en helomvending, på en bra måte, sier Nilsen.

Krevende med rødt nivå

Nilsen forteller at tiden med rødt nivå har vært krevende for flere av elevene ved skolen.

– Rødt nivå var ganske kipt på mange måter. Det er jo veldig forskjellig fra elev til elev, men rødt nivå er ganske uforutsigbart og rotete. Man kan sitte med en følelse av at dagene ikke henger helt sammen, forklarer elevrådslederen.

Hun fortsetter:

– Vi hadde det jo sånn at vi hadde fysisk skole og hjemmeskole omtrent annenhver dag. Når vi har vært fysisk på skolen ble klassen delt i to om vi var for mange. Vi fikk da halvparten så mye ut av timene, fordi læreren må flakse mellom to klasserom.

– Vi er veldig fornøyde

Videre sier Nilsen at hun gleder seg til å komme tilbake til en nokså normal skolehverdag.

– Man får jo større faglige utbytte, men det er også dette med det sosiale livet som man nå vil få tilbake. Man kan jo ofte føle seg litt ensom og alene når man sitter hjemme i et tomt hus foran en skjerm, sier elevrådslederen og legger til at det sosiale heller ikke var som vanlig de dagene de hadde fysisk undervisning.

– Det har vært ganske strengt. Vi har bare gått til det rommet vi skal være på. Vi har ikke fått minglet og vært like sosial som vi vanligvis ville vært.

– Dere er fornøyde med at det nå blir grønt nivå?

– Vi er veldig fornøyde. Jeg tror folk gleder seg veldig til å komme tilbake, sier Nilsen.

– Vi normaliserer skolehverdagen

Rektor ved Molde videregående, Leif Magne Lervik, forteller at han gleder seg til å få elevene tilbake til en mer normal skolehverdag.

– Vi normaliserer skolehverdagen. Vi gjeninnfører ordinær timeplan og undervisning. Det betyr at livet innenfor skolens mange vegger kommer til å gå mye mer som normalt, og det er jeg veldig glad for, sier rektoren.

Videre forklarer han at det var etter samtaler med lokale helsemyndigheter de bestemt at skolen skulle gå over til grønt nivå.

– Det er ikke uten videre vi går fra rødt til grønt nivå. Vi har hatt en god dialog med kommuneoverlegen (Cato Innerdal), og bestemt at det blir grønt nivå fra og med mandag, men vi fortsetter naturligvis med smitteverntiltakene som vi har hatt under hele pandemien, sier han.

– Det er mye jobb å tilrettelegge når man er på rødt nivå

Fylkesleder i utdanningsforbundet Møre og Romsdal, Gerd Botten Brattli er også glad for at man ikke lenger skal være på rødt nivå.

– Vi har jo vært veldig bekymret for det røde nivået. Det har blitt gjort undersøkelser i fylket som sier at det røde nivået er ganske vanskelig, sier hun.

Hun fortsetter:

– Det er mye jobb å tilrettelegge når man er på rødt nivå. En dag driver man hjemmeskole, og en dag har man fysisk undervisning. Det er den variasjonen som har vært det mest arbeidskrevende.

Håper arbeidsgiver vil legge til rette

Videre forteller hun at grønt nivå er bedre enn rødt, men at det likevel vil bli noen utfordringer for de som er lærere.

– Samlet sett er det bra at vi kom bort fra rødt nivå, for det har vært bekymringsfullt både for lærere og elever, men det vil likevel bli noen utfordringer for de som er lærere.

Brattli sier hun håper at arbeidsgiverne vil legge til rette for at arbeidsmiljøet til lærerne vil være så forsvarlig som mulig.

– Arbeidsgiver må legge til rette for at man kan minske den fysiske kontakten også på grønt nivå. I resten av samfunnet klarer man å samarbeide digitalt, så det skal ikke være noe i veien for at man også kan gjøre det på skolene.

– Man må prioritere og være fysisk til stedet der må, men der det ikke er nødvendig kan man være på hjemmekontor, avslutter Brattli.