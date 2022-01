Aukra Høyre satser på ny ordførerperiode for Nilssen

Nyheter

Kommune- og fylkestingsvalget er ikke før i september 2023, men alt nå er enkelte lokalpartier godt i gang med forberedelsene. Aukra Høyre hadde nylig årsmøte, og der ble Odd Jørgen Nilssen enstemmig valgt til partiets ordførerkandidat for 2023–2027. Nilssen tok over som ordfører ved forrige valg da han etterfulgte Bernhard Riksfjord (Ap), som gikk over i pensjonistenes rekker.