Ikke samarbeid om barnevern

Nyheter

Kommunestyret i Hustadvika gikk torsdag enstemmig inn for at Hustadvika kommune inngår interkommunal avtale med Aukra kommune om barnevernstjeneste fra og med 1. januar 2023, med Hustadvika som vertskommune. Men avtalen var avhengig av at også kommunestyret i Aukra gikk inn for den. Aukra kommune har i dag et barnevernssamarbeid med Molde. I kommunestyret på Aukra gikk flertallet til slutt inn for å videreføre samarbeidet med Molde. Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Aukra la fram fellesforslaget som lød: etter en totalvurdering med fokus på barnas beste og ikke bare økonomi, velger Aukra kommune og fortsette og videreutvikle samarbeidet med Molde.