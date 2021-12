Nye overraskende millioner i inntekter for Molde kommune

Nyheter

Den gode skatteinngangen fortsetter for Molde kommune. Det betyr at regnskapet trolig vil ende med pluss når året skal gjøres opp. Seinest i oktober lå kommunen an til å få et underskudd på over 30 millioner kroner.

Skatteinngangen per november, inkludert inntektsutjevning per oktober, viser at disse inntektene nå er 34,1 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Skatteinntektene er kommunenes største inntektskilde, og spesielt november måned er avgjørende. Da kommer nesten 20 prosent av årets skatteinntekter inn.

I en orienteringssak til formannskapet i Molde, opplyser kommunedirektøren at skatteinngangen var på hele 192,3 millioner kroner i november. Dette er 4,7 millioner kroner over budsjett. I tillegg har inntektsutjevningen bedret seg, og var i oktober 2,7 millioner kroner over budsjett.

– Denne økte skatteinngangen vil kunne bidra til at kommunen oppnår balanse for året, heter det fra kommunedirektøren.

Siden forrige måned har disse inntektene styrket seg med 7,7 millioner kroner i forhold til kommunens budsjett.