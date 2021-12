Innstiller ferjeavganger

Nyheter

Fjord 1 og Vegtrafikksentralen for Midt-Norge melder om stopp for B-ruta i sambandet over Langfjorden onsdag ettermiddag.

Avgangene fra Sølsnes klokka 18:25 og fra Åfarnes 18:45 blir innstilt «grunna vanskeligheter med ankomst kai», skriver ferjeselskapet.

Etter en liten ringerunde får Rbnett oppklart at det ikke er noen dramatikk knyttet til meldinga. Det er rett og slett slik at ferja må gå til kai i Molde for natta. Derfor må de droppe den siste rundturen for å opprettholde kviletida mannskapet er pålagt. Ferja ligger normalt ved kaia på Malo ved Sølsnes, men den er prioritert for tømmerbåt i kveld.

Ferja har altså ikke problemer med å få lagt til ferjekaia både på Åfarnes og Sølsnes, slik trafikkmeldinga kunne tyde på.

Det er MF «Lifjell» som nå går i B-ruta. Etter klokka 19 er det bare A-ferja «Eresfjord» som betjener sambandet.