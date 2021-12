Kortere ventetid på psykisk helsehjelp til unge

Nyheter

Siste måneden har ventetida blitt redusert med 5 dager for pasienter som har startet helsehjelpa, og er nå på 59 dager. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en reduksjon på 7 dager. I helseforetakets rapport for oktober kommer det fram at gjennomsnittlig ventetid for de som ikke har fått startet helsehjelpa i oktober er 51 dager, som er likt forrige måned.