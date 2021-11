Bli med inn i «reptilstua»

Nyheter

Det er tirsdag kveld og det striregner ute. Riktig så ufyselig og hustrig. Men inne i stua til Eirin Salseggen er det godt og varmt, en perfekt temperatur for både reptiler og mennesker. Vi befinner oss i Boråsvegen 22, der Eirin bor sammen med døtrene Johanne og Ylva. Samt gekkoene Tannløs og Gekko - og en svært sulten perlefirfisle ved navn Ferdinand. De fargerike reptilene har det som plommen i egget i et godt, gammeldags vitrineskap, der gekkoene har de to øverste etasjene, mens Ferdinand regjerer i de to nederste etasjene.