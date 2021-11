Krever to kryss og miljøtunnel

Nyheter

Arbeidet med å legge traseen for E39 utenom sentrumsområdet er kommet litt raskere på lokalpolitikerne enn de tidligere hadde sett for seg. Fellessjukehuset på Hjelset er i ferd med å komme ut av startgropa, og fra nordmørsregionen ønskes det i størst mulig grad 90-sone fra Bergsøya til Hjelset utenom Batnfjord sentrum. Dette resulterte i at Stortinget flyttet penger som i forslaget til Nasjonal transportplan var tiltenkt utbedring av vegen fra Bjerkeset til Hjelset og fra Bergsøya-Øydegard , til ny trasé fra Astad til Bjerkeset.