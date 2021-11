Nyheter

Det var konstituert rådmann Svein Arild Eikemo som kom med gladnyheten om økende fødselstall under tirsdagens kommunestyremøte. Han kunne fortelle at det så langt i år er kommet 27 nye gjemnesinger til verden. Det ventes noen til, slik at man regner med rundt 30 fødsler i løpet av 2021.