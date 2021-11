Flott ny gapahuk tatt i bruk

Nyheter

– Barnehagen i Vestnes har lenge brukt Kråkneset som ein stad å vere. Vi i Kråkvikas Venner har derfor sett behovet for å bygge ein permanent gapahuk slik at barna kan sitte under tak når dei skal ete maten sin. Samstundes er dette ein gapahuk alle kan bruke, seier Finn Arne Roaldsnes, leiar i Kråkvikas Venner.