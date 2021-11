Eirawater tapte saken – Romsdalsbanken avslutter kundeforholdet

Nyheter

Det var i slutten av oktober at partene møttes i Møre og Romsdal tingrett, rettssted Molde. Årsaken var at Romsdalsbanken har varslet at de vil si opp kundeforholdet med Eirawater. Banken mener de har, ifølge hvitvaskingsloven, en plikt til å si opp kundeforholdet når kundetiltak som ledd i løpende oppfølging ikke kan gjennomføres.