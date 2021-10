Bøndene fikk innfridd sitt krav – kompenseres med 754 millioner kroner

Jordbruket kompenseres med 754 millioner kroner for økte kostnader etter at partene kom til enighet i tilleggsforhandlingene. – Spesielt viktig for Møre og Romsdal, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson, Per Vidar Kjølmoen, fra Rauma.