Raumabanen blir neppe prøvestrekning for hydrogendrift de første seks åra

Tog på hydrogen kan glemmes nå

Togene på Raumabanen kunne blitt utprøvingssted for å benytte hydrogen framfor diesel. – Vi oppfatter Jernbanedirektoratet slik at en testpilot for hydrogen ikke er aktuell før 2027, sier Kristin Sørheim i Samferdselsutvalget.